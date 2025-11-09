Trasfusione di sangue a una paziente testimone di Geova | Rischiava di morire Lei guarisce ma denuncia i medici il tribunale li assolve
Nel 2018 sottoposero una paziente a trasfusione di sangue ritenendo fosse l'unico modo per salvarle la vita, malgrado la donna, professando il credo dei Testimoni di Geova, all'atto del. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Metti davvero il cuore al centro: dona sangue. Un gesto piccolo per te, enorme per chi aspetta una trasfusione oggi. Prenota la tua donazione e invita un amico a farlo con te. Insieme facciamo la differenza. #FratresToscana #DonaSangue #MettiIlCuoreAlCentr - facebook.com Vai su Facebook
Trasfusione di sangue a una paziente testimone di Geova: «Rischiava di morire». Lei guarisce ma denuncia i medici, il tribunale li assolve - Nel 2018 sottoposero una paziente a trasfusione di sangue ritenendo fosse l'unico modo per salvarle la vita, malgrado la donna, professando il credo ... Si legge su msn.com
Trasfusione a Testimone di Geova, assolti due medici a Napoli - Nel 2018 sottoposero una paziente a trasfusione di sangue ritenendo fosse l'unico modo per salvarle la vita, malgrado la donna, professando il credo dei Testimoni di Geova, all'atto del ricovero in gr ... Lo riporta ansa.it
Napoli, trasfusione di sangue alla testimone di Geova; il giudice: medici assolti - Scagionati dall'accusa di violenza privata, al termine di un processo per molti versi inedito. Scrive ilmattino.it