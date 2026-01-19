Incidente tra Acquaviva e Adelfia si scontrano bus e auto | morti due giovanissimi

Nella serata di lunedì 19 dicembre si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia, in provincia di Bari. Lo scontro tra un autobus e un’auto ha causato la perdita di due giovani vite. L’evento ha suscitato grande attenzione e richiesto interventi delle forze dell’ordine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un gravissimo incidente si è verificato nella serata di lunedì 19 dicembre sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia, in provincia di Bari. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un bus Sita. Le vittime sono due: tra cui un giovane di 18 anni alla guida della automobile e una ragazza di 15 anni.🔗 Leggi su Baritoday.it

Schianto tra due auto e un bus, terribile incidente: morti due ragazziUn grave incidente si è verificato questa sera in Puglia, lungo la strada che collega Acquaviva delle Fonti a un'altra località.

Auto contro bus nel barese, morti due giovanissimi: grave un 19enneUn incidente tra auto e autobus nel Barese ha causato due morti tra i giovani, e un 19enne è grave.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Scontro frontale tra due auto e bus Sita tra Acquaviva e Adelfia: feriti gravi - Ennesimo incidente in Puglia: due auto e un bus della Sita si sono scontrati sulla strada che collega Acquaviva ad Adelfia. lagazzettadelmezzogiorno.it