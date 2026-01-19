Incidente tra Acquaviva e Adelfia si scontrano bus e auto | morti due giovanissimi
Nella serata di lunedì 19 dicembre si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia, in provincia di Bari. Lo scontro tra un autobus e un’auto ha causato la perdita di due giovani vite. L’evento ha suscitato grande attenzione e richiesto interventi delle forze dell’ordine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Un gravissimo incidente si è verificato nella serata di lunedì 19 dicembre sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia, in provincia di Bari. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un bus Sita. Le vittime sono due: tra cui un giovane di 18 anni alla guida della automobile e una ragazza di 15 anni.🔗 Leggi su Baritoday.it
