Incidente tra Acquaviva e Adelfia si scontrano bus e auto | due morti
Nella serata di lunedì 19 dicembre, sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia, si è verificato un incidente che ha coinvolto un autobus e un'auto. L'evento ha causato due decessi, evidenziando la gravità dell'accaduto. La dinamica e le cause sono ancora sotto approfondimento, mentre le autorità stanno intervenendo sul luogo per i rilievi e i soccorsi.
Un gravissimo incidente si è verificato nella serata di lunedì 19 dicembre sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia, in provincia di Bari. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un bus Sita. Le vittime sono due: tra cui un giovane di 18 anni alla guida della automobile e una ragazza di 15 anni.🔗 Leggi su Baritoday.it
Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: morti due giovanissimiNella serata di lunedì 19 dicembre si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia, in provincia di Bari.
Schianto tra due auto e un bus, terribile incidente: morti due ragazziUn grave incidente si è verificato questa sera in Puglia, lungo la strada che collega Acquaviva delle Fonti a un'altra località.
Scontro frontale tra due auto e bus Sita tra Acquaviva e Adelfia: feriti gravi - Ennesimo incidente in Puglia: due auto e un bus della Sita si sono scontrati sulla strada che collega Acquaviva ad Adelfia. lagazzettadelmezzogiorno.it
Due morti in un incidente avvenuto intorno alle 21.30 tra Acquaviva e Adelfia. Coinvolte due auto e un autobus. Hanno perso la vita un 19enne e una 15enne. Sul posto polizia locale di Acquaviva e carabinieri. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.