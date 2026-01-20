La tragedia di Crans Montana | Emanuele Galeppini è morto per asfissia

La tragedia di Crans-Montana ha coinvolto Emanuele Galeppini, sedicenne di Genova e talento del golf. Secondo le ultime ricostruzioni, la causa del suo decesso è stata l’asfissia, escludendo altre ipotesi come schiacciamento o ustioni. Questo incidente rappresenta un grave evento che ha colpito la comunità sportiva e i familiari, portando alla luce importanti questioni sulla sicurezza in situazioni di emergenza.

Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf genovese coinvolto nella strage di Crans-Montana, è morto per asfissia e non per schiacciamento e nemmeno per le ustioni. E’ quanto emerge dall’autopsia e dalla Tac eseguite tra ieri e oggi periti romani Sabina Strano Rossi, Fabio di Giorgio e Antonio Oliva. I tre esperti sono stati nominati dalla Procura di Roma che ha aperto una inchiesta per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio colposo. Erano stati i pm capitolini a disporre l’autopsia sui corpi di tutti i ragazzi italiani, morti la notte di Capodanno, dopo che i colleghi svizzeri non avevano ritenuto necessaria l’autopsia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Tragedia di Crans-Montana, l'addio a Emanuele Galeppini a Genova: "Diteci come è morto"Genova piange la perdita di Emanuele Galeppini, 16 anni, tra le vittime del tragico incendio nel locale

Tragedia di Crans-Montana, non ce l’ha fatta il genovese Emanuele GaleppiniEmanuele Galeppini, cittadino genovese, è stato tra le vittime della tragedia di Crans-Montana.

