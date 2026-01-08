Genova piange la perdita di Emanuele Galeppini, 16 anni, tra le vittime del tragico incendio nel locale

Genova si è stretta intorno al dolore dei familiari di Emanuele Galeppini, 16 anni, una delle vittime del terribile rogo scoppiato all'interno del "Le Constellation" di Crans-Montana durante la notte di Capodanno. Il funerale del 16enne genovese, giovane promessa del golf residente a Dubai, si è svolto nella parrocchia di Sant'Antonio a Boccadasse, quartiere del capoluogo ligure, e ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Tra i presenti, oltre ai genitori Edoardo e Beatrice, al fratellino, ai parenti e agli amici della famiglia, anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco della città Silvia Salis, i due deputati Alberto Pandolfo e Ilaria Cavo, il presidente del consiglio comunale Claudio Villa, l'assessore al commercio Tiziana Beghin e il prefetto Cinzia Torraco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia di Crans-Montana, l'addio a Emanuele Galeppini a Genova: "Diteci come è morto"

Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, oggi il rientro della salma di Emanuele Galeppini a Genova

Leggi anche: Oggi i funerali di Emanuele Galeppini a Genova, la rabbia dei genitori: “Non aveva ustioni, diteci com’è morto”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chi sono i sei ragazzi italiani morti a Crans-Montana: l'addio alle vittime e il dramma dei feriti gravi; Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: “Ora sei il nostro angelo”. Zuppi: “Sofferenza ingiusta”; Crans-Montana, l’addio a Riccardo Minghetti: il ricordo dei genitori e degli amici; Chiara Costanzo e Achille Barosi morti nell’incendio di Crans-Montana, oggi è il giorno dei funerali: la diretta.

Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni, Emanuele: è il giorno dell'addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana - Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, quello del dolore e delle lacrime per l'ultimo saluto alle sei vittime giovanissime italiane della strage di Crans- leggo.it