tragedia a vibo valentia bimba di due anni muore soffocata da un wurstel

A Vibo Valentia, una bambina di due anni e mezzo è deceduta a seguito di un episodio di soffocamento causato da un wurstel. I genitori l'hanno portata d’urgenza al pronto soccorso, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate, portando al tragico epilogo. La vicenda ha suscitato grande dolore e attenzione sulla sicurezza alimentare per i più piccoli.

Dramma a Vibo Valentia, dove una bambina di appena due anni e mezzo è deceduta dopo essere stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dai genitori a causa di gravi difficoltà respiratorie. Secondo le prime informazioni, la piccola avrebbe ingerito un wurstel che sarebbe rimasto incastrato in gola, impedendole di respirare. La tragedia è avvenuta nel corso della mattinata di oggi, martedì 20 gennaio. La bambina stava mangiando quando una parte dell'alimento ingerito è andato a ostruire le sue vie respiratorie. La crisi è stata subito evidente: la piccola è rimasta senza respiro, cominciando a diventare cianotica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

