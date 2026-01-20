Tragedia a Vibo Valentia | bambina di 2 anni muore soffocata da un wurstel

A Vibo Valentia, una bambina di due anni ha perso la vita a causa di un episodio di soffocamento, presumibilmente dovuto all'ingestione di un wurstel. L’incidente ha suscitato grande dolore e preoccupazione tra la comunità, sottolineando l'importanza di vigilare attentamente sui bambini durante l’alimentazione. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una bimba di due anni è morta dopo essere rimasta soffocata, con ogni probabilità dall’ingestione di un wurstel. L’episodio è successo nella tarda mattinata di oggi, 20 gennaio, a Vibo Valentia. La piccola ha ingerito l’alimento che è andato ad ostruire le vie respiratorie. Non riuscendo a superare la crisi, i genitori l’hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un’ora ma purtroppo senza successo. Sull’accaduto è attesa nelle prossime ore l’apertura di una indagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

