Traffico Roma del 20-01-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma del 20 gennaio 2026 alle 14:30 presenta possibili deviazioni e soste brevi in piazza Venezia, a causa di un evento all'altare della Patria. Per motivi di sicurezza, alcune linee di bus potrebbero subire modifiche. Dal 2 febbraio, le richieste di permessi per ZTL e sosta saranno completamente digitali, tramite il sito di Roma Servizi per la Mobilità, senza più possibilità di inoltro via PEC o raccomandata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani alle 12 c'è all'altare della Patria in Piazza Venezia in base alle modifiche della viabilità anche per motivi di sicurezza possibili deviazioni o brevi stop potranno interessare le 25 linee bus che attraversano la piazza novità in arrivo per le modalità di richiesta dei permessi per le zone a traffico limitato e per la sosta dal 2 febbraio per residenti e domiciliati la procedura diventa completamente digitale le richieste dovranno essere presentate via web sul sito di Roma servizi per la mobilità Roma mobilità attraverso lo sportello on-line non sarà più possibile presentare le richieste tramite PEC una mail ordinaria o una raccomandata si potrà invece fare richiesta anche presso lo sportello al pubblico di via Silvio d'Amico ma solo tramite prenotazione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 14-01-2026 ore 20:30Il traffico a Roma al 14 gennaio 2026, ore 20:30, presenta rallentamenti su diverse arterie principali.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 14:30Il traffico a Roma alle ore 14:30 del 1° gennaio 2026 registra condizioni generalmente fluide, senza particolari disagi sulla rete viaria principale.

