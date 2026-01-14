Traffico Roma del 14-01-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma al 14 gennaio 2026, ore 20:30, presenta rallentamenti su diverse arterie principali. Raccordo Anulare e strade urbane registrano code e rallentamenti, con situazioni particolari sulla A24 e la tangenziale est. A partire dal 15 gennaio, entrerà in vigore il limite di velocità di 30 km/h nella ZTL del centro storico. Inoltre, la terza domenica ecologica della stagione sarà domani, con restrizioni al traffico privato. Per dettagli, consultate il

Luceverde Roma in diminuzione il traffico su strade ed autostrade della capitale restano rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Cassia Veientana passa L'aria è più avanti tra Nomentana e la Tiburtina file a tratti in uscita da Roma sul percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti a raccordo anulare qui anche per incidente file poi sulla tangenziale est ora solo direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria da domani 15 gennaio nella ZTL del centro storico scatterà il limite di velocità a 30 km orari anche sulle arterie più ampie come Corso Vittorio Emanuele II & via del Teatro Marcello e 18 gennaio terza domenica ecologica della stagione con lo stop al traffico privato nei confini della fascia verde al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

