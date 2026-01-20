Toscana oltre il 2027 | Giani lancia le finanziarie regionali per non sprecare l’eredità del Pnrr

La Toscana si prepara al post-Pnrr, pianificando strategie finanziarie regionali per garantire continuità e sviluppo. Con l’obiettivo di non sprecare l’eredità del Piano nazionale, la regione si concentra su un futuro sostenibile e duraturo, guardando oltre il 2027. La sfida è definire un percorso di crescita equilibrato, mantenendo attenzione alle risorse disponibili e alle opportunità di investimento locale.

Guardare oltre l’orizzonte del 2027. È questa la priorità per la Toscana, chiamata a pianificare lo scenario economico che si aprirà quando il grande fiume di denaro del Pnrr si sarà prosciugato. Il Presidente Eugenio Giani traccia la rotta durante il convegno su “Finanziarie regionali e private capital”, organizzato da Sici e Aifi. Il messaggio è netto: non possiamo farci trovare impreparati. “Le finanziarie regionali sono fondamentali per affrontare il futuro,” ha spiegato il governatore. Finora il sostegno pubblico è stato massiccio. Tra Pnrr e fondi di coesione, la capacità di investimento ha inciso sul Pil toscano per lo 0,3%, escluso l’indotto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

