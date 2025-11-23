Addio Loris Rispoli il cordoglio del governatore Eugenio Giani | Lascia un' eredità da raccogliere per la ricerca della verità

Tristezza e vicinanza. Il governatore Eugenio Giani ha espresso il proprio cordoglio in seguito alla morte di Loris Rispoli, scomparso sabato 22 novembre all'età di 69 anni. Figura di riferimento nella ricerca di verità e giustizia per la tragedia del Moby Prince, a bordo del quale morì la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Addio Loris Rispoli, il cordoglio del governatore Eugenio Giani: "Lascia un'eredità da raccogliere per la ricerca della verità"

