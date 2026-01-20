Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Torino per aver aggredito la propria compagna, una donna di 22 anni, provocandole lesioni permanenti al volto. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto, in seguito alla denuncia della vittima. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi contro la violenza domestica e la tutela delle persone coinvolte.

TORINO – Un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver sfregiato al volto la sua compagna, una giovane donna di 22 anni, causandole lesioni permanenti al volto. I carabinieri hanno arrestato l’uomo a Giaveno, in provincia di Torino. Lo scorso 11 gennaio, i militari del’Arma sono intervenuti in ospedale, allertati dai medici del pronto soccorso dove la donna si era recata per farsi medicare. I due, secondo quanto ricostruito, avrebbero litigato per gelosia e la lite sarebbe degenerata fino all’aggressione. Entrambi hanno precedenti di polizia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Torino: sfregia la compagna al volto. Lesioni permanenti. Arrestato

Torino, sfregia la compagna di 22 anni al volto: arrestato 38enneUn uomo di 38 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di aver sfregiato al volto la propria compagna, una donna di 22 anni.

Leggi anche: Cliente del ristorante scivola sul sugo dell'impepata di cozze: lesioni permanenti al volto. Maxi condanna per il ristoratore

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sfregia la compagna dopo una lite in casa, arrestato un 37enne a Giaveno; Sfregia la compagna sul viso con una coltellata, arrestato; Maltempo su tutta Italia, Capri isolata: in Sardegna aerei e navi dirottate per il vento. Ma domenica il meteo migliora.

Torino, sfregia la compagna sul viso con una coltellata: arrestato - Il provvedimento è stato convalidato dal gip che su richiesta della procura ha anche disposto la custodia cautelare in carcere. L'episodio è dell'11 gennaio ... tg24.sky.it

Sfregia la compagna di 22 anni con una coltellata: «Lesioni permanenti». Arrestato un 32enne - Ha sfregiato la compagna con una coltellata: con questa accusa un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giaveno (Torino). Il provvedimento è stato convalidato dal ... leggo.it

Anche il quotidiano torinese La Stampa Torino celebra Valentino Garavani, icona dello stile italiano, morto ieri a 93 anni. Con Giorgio Armani, puntò su Torino e sul Gruppo Finanziario Tessile per la produzione dei suoi abiti, contribuendo all'industrializzazion - facebook.com facebook