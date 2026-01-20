Sfregia al viso compagna con coltellata

A Giaveno, in provincia di Torino, un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver sfregiato la propria compagna con una coltellata. L'intervento è avvenuto nel primo pomeriggio, dopo una lite che ha portato alla grave ferita. L’indagato è stato sottoposto a fermo, mentre le forze dell'ordine stanno accertando i dettagli dell'episodio.

13.45 13.15 Anguillara,nuova accusa: "Femminicidio"12.50 Mattarella: nuove povertà da affrontare12.11 Ue: "Nostra indipendenza è imperativa"12.11 Ue: nostra indipendenza è imperativa11.35 Trump: ok summit su Groenlandia a Davos11.00 Tennis,Sinner avanti veloce a Melbourne10.33 Lavrov: vogliamo soluzioni diplomatiche09.52 Ciclone Harry, alta allerta in Sardegna Pagina 546 - Magazine TV p.547 SETTIMANA IN TV"LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Lite in centro storico a Perugia, sfregia il rivale con una coltellata al volto: condannatoUn uomo di 30 anni tunisino ha patteggiato una pena di due anni e quattro mesi di reclusione per aver ferito con un coltello un rivale nel centro storico di Perugia. Leggi anche: Torino: sfregia la compagna al volto. Lesioni permanenti. Arrestato Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Sfregia la compagna sul viso con una coltellata, arrestato; Crans, nelle carte il film della strage: parlano le amiche di Cyane Panine, la ragazza con il casco; Addebiti non veritieri ’Sì’ al permesso di soggiorno. Sfregia la compagna sul viso con una coltellata, arrestato nel Torinese - TORINO – Ha sfregiato la compagna con una coltellata: con questa accusa un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giaveno (Torino). msn.com Sfregia la compagna con una coltellata dopo una lite: arrestato 38enne - Una lite degenerata nel sangue tra le mura domestiche a Giaveno. Un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver ferito gravemente ... ilrisveglio-online.it Sfregia la compagna sul viso con una coltellata, arrestato. Nel Torinese, alla vittima 22enne lesioni permanenti #ANSA x.com Cronaca. Genova, 19enne denuncia aggressione omofoba: "Sfregiato al viso con coltellino" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.