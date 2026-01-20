Torino accoltella al volto giovane compagna | arrestato

A Torino, un uomo di 38 anni è stato arrestato e il suo arresto è stato convalidato dal giudice. L'accusa riguarda un'aggressione con un coltello ai danni della giovane compagna, avvenuta durante una lite per motivi di gelosia. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’incidente e le circostanze dell’episodio.

A carico dell'uomo il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini dell'accaduto, verificatosi a Giaveno, nel torinese, sono state condotte dai carabinieri sono intervenuti in ospedale avvertiti dai sanitari del pronto soccorso, dove la donna si era recata per farsi medicare.

