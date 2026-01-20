Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di aver sfregiato al volto la propria compagna, una donna di 22 anni. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare il responsabile, che ora è in custodia. La vittima ha riportato lesioni permanenti, e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver sfregiato al volto la sua compagna, una giovane donna di 22 anni, causandole lesioni permanenti. I carabinieri hanno fermato l’aggressore a Giaveno, in provincia di Torino. Lo scorso 11 gennaio i militari dell’Arma sono intervenuti in ospedale, allertati dai medici del pronto soccorso, dove la donna si era recata per farsi medicare. I due, secondo quanto ricostruito, avrebbero litigato per gelosia e la discussione sarebbe degenerata fino all’aggressione. Entrambi hanno precedenti di polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, sfregia la compagna di 22 anni al volto: arrestato 38enne

Leggi anche: Accoltella un uomo durante una lite in un bar a Broni e lo sfregia al volto: 32enne arrestato

Lo colpisce con una bottiglia al volto e tenta la rapina, arrestato un 38enneLo colpisce con una bottiglia al volto e tenta la rapina, arrestato un 38enne Aggressione e tentata rapina si sono verificati domenica 14 dicembre in zona Leopolda.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sfregia la compagna dopo una lite in casa, arrestato un 37enne a Giaveno; Sfregia la compagna sul viso con una coltellata, arrestato.

Sfregia la compagna di 22 anni con una coltellata: «Lesioni permanenti». Arrestato un 32enne - Ha sfregiato la compagna con una coltellata: con questa accusa un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giaveno (Torino). Il provvedimento è stato convalidato dal ... leggo.it

Sfregia la compagna con una coltellata e le procure lesioni permanenti, arrestato - Ha sfregiato la compagna con una coltellata: con questa accusa un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giaveno (Torino). Sfregia ... msn.com

A Genova un ragazzo di 19 anni, Domenico Cerqua, è stato aggredito e sfregiato al volto con un coltello da un gruppo di giovani. Il motivo Il suo orientamento sessuale. Un atto gravissimo e inaccettabile, l’ennesimo episodio di omofobia che non può passar - facebook.com facebook