Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo | Mi ha tirato tre pugni

Domenica scorsa, fuori dal ristorante El Porteño Arena a Milano, si è verificata una lite tra Tony Effe e un paparazzo, con successivi episodi di violenza. La polizia è intervenuta per calmare gli animi. Le versioni dei protagonisti sono contrastanti: mentre Effe sostiene di essere stato colpito, il paparazzo riferisce di un episodio differente. L'incidente ha attirato l'attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla dinamica dell'accaduto.

Il trapper sarebbe intervenuto per evitare che venisse fotografato il volto della figlia neonata. I due coinvolti hanno fornito alla polizia versioni discordanti La lite fuori dal ristorante, i pugni in faccia e le due versioni contrastanti. Domenica scorsa la polizia è intervenuta fuori dal locale El Porteño Arena di viale Elvezia a Milano per sedare un'accesa discussione tra due persone. Si trattava del trapper Tony Effe e di un fotografo. Stando a una prima ricostruzione, Tony Effe si trovava con la compagna Giulia De Lellis e la figlia nata da pochi mesi quando il paparazzo avrebbe iniziato a scattare alcune foto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tony Effe ha picchiato un paparazzo? Il rapper era con Giulia De Lellis e la figliaRecentemente si è diffusa la notizia di un episodio tra Tony Effe, noto rapper, e un paparazzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

