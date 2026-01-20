Lo denuncio cosa mi ha fatto Tony Effe la pesante accusa di un fotografo

Tony Effe è coinvolto in un procedimento giudiziario a Milano, dopo un episodio segnalato da un fotografo. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, ha suscitato interesse mediatico e ora è oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. La notizia evidenzia l’importanza di attendere gli sviluppi ufficiali prima di formulare giudizi.

Tony Effe torna al centro delle cronache per un episodio avvenuto a Milano, che ha rapidamente catturato l’attenzione dei media e che è ora sotto indagine da parte delle autorità. Secondo quanto riferito, il trapper sarebbe stato coinvolto in un acceso confronto con un uomo in viale Elvezia nella giornata di domenica 18 gennaio, intorno alle 14.30. A raccontare l’accaduto è lo stesso fotografo, vittima della presunta aggressione, che a Repubblica ha dichiarato: “Mi ha colpito con tre pugni al volto, lo denuncerò”. Un episodio che, se confermato, aggiunge un nuovo capitolo alla lunga serie di controversie legate al noto artista urbano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: "Mi ha tirato tre pugni"Domenica scorsa, fuori dal ristorante El Porteño Arena a Milano, si è verificata una lite tra Tony Effe e un paparazzo, con successivi episodi di violenza.

Leggi anche: Giulia De Lellis e Tony Effe, voci di crisi dopo la nascita di Priscilla: cosa c’è di vero

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Leggeva la Bibbia e mi maltrattava. Anni di violenze poi la denuncia e il processo; Francesca Brambilla, dalla tv alla denuncia: Il mio compagno voleva annientarmi, ho trovato il coraggio di far scattare il codice rosso; Sei gay, ti uccido con il coltello: scatta la denuncia ai carabinieri; Corona rivela: Nuova denuncia contro Signorini nel caso molestie.

La denuncia di Delfino Cecconello: «Per fortuna c’era un medico vicino, altrimenti non so cosa sarebbe successo» - facebook.com facebook