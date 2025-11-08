Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla presunta crisi con Tony Effe

. I due neogenitori hanno festeggiato il primo mese di vita di Priscilla. Da giorni i social e i siti di gossip non parlano d’altro: Giulia De Lellis e Tony Effe sarebbero in crisi. Tra indizi, ipotesi e post interpretati come segnali di rottura, il web si è infiammato. Ma, come spesso accade, la verità arriva direttamente dai protagonisti — e Giulia ha deciso di metterci la faccia. Stanca delle continue illazioni, l’influencer romana ha scelto di rispondere alle voci con una storia pubblicata su Instagram e mettere fine ai pettegolezzi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla presunta crisi con Tony Effe

News recenti che potrebbero piacerti

Giulia De Lellis: "La nuova vita in 3 è meravigliosa, ma faticosa" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

""giulia de lellis"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Giulia De Lellis e le punturine al viso durante la gravidanza. L'influencer rompe il silenzio: "Me lo state chiedendo tutti: è sconsigliato, non ho fatto nulla" - 6 milioni di follower, l'influencer Giulia De Lellis ha risposta a una curiosità che evidentemente in molti ... Si legge su today.it

Giulia De Lellis rompe il silenzio social dopo il parto: “Febbre a 39 per un’infiammazione, sono viva” - Dopo la nascita di Priscilla si era allontanata da Instagram e nelle ultime ore ha svelato il motivo: “Sono appena resuscitata ... Si legge su fanpage.it

Giulia De Lellis e Tony Effe: Affrontano i Rumors di Crisi dopo la Nascita della Loro Bambina - Tuttavia, la data di nascita è diventata oggetto di confusione, poiché i neo genitori avevano inizialmente comu ... Secondo notizie.it