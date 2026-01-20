Tony Dallara il racconto della famiglia sugli ultimi giorni | i dubbi sull’assistenza ricevuta

Tony Dallara, noto cantante italiano, è deceduto all’età di 89 anni, pochi giorni dopo un intervento al femore. La famiglia ha espresso alcuni dubbi riguardo all’assistenza ricevuta negli ultimi giorni, sollevando questioni sulla qualità delle cure. Questa vicenda mette in luce l’importanza di un’assistenza sanitaria adeguata e trasparente, soprattutto per gli anziani.

Morto a 89 anni dopo un intervento al femore. Tony Dallara è scomparso venerdì scorso all'età di 89 anni. Il cantante era stato operato per la frattura del femore e, dopo l'intervento, era stato trasferito in una struttura di riabilitazione, dove le sue condizioni si sarebbero improvvisamente aggravate. A parlare pubblicamente degli ultimi momenti di vita dell'artista sono state la moglie Patrizia e la figlia Lisa, intervenute in televisione nella giornata di domenica 19 gennaio. "Ha contratto un virus durante la riabilitazione". Ospiti prima di Storie italiane e poi de La volta buona, le due donne hanno spiegato che dopo l'operazione il recupero procedeva, ma nella struttura riabilitativa Dallara avrebbe contratto un'infezione virale che ha colpito i polmoni, provocando un rapido peggioramento.

