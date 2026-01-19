Tony Dallara morto dopo un virus in ospedale la figlia | Assistenza non ottimale durante le feste

La famiglia di Tony Dallara ha espresso preoccupazioni riguardo alla gestione della sua degenza ospedaliera, avvenuta durante le festività, dopo la sua morte venerdì 16 gennaio all’età di 89 anni. Il cantante, deceduto a causa di un virus, ha suscitato interrogativi sulla qualità dell’assistenza ricevuta in un periodo complesso. La vicenda evidenzia l’importanza di un’assistenza sanitaria adeguata anche durante le festività.

La famiglia di Tony Dallara ha parlato della morte del cantante, avvenuta venerdì 16 gennaio all’età di 89 anni, esprimendo dei dubbi su come è stata gestita la sua degenza ospedaliera. Oggi 19 gennaio Lisa Dallara, figlia dell’artista, è stata ospite prima di Storie Italiane su Rai Uno, condotto da Eleonora Daniele, e successivamente de La Volta Buona con Caterina Balivo, dove ha raccontato gli ultimi drammatici giorni di vita del padre. A dicembre Tony Dallara si era rotto il femore e si era sottoposto a un intervento chirurgico. La fase di recupero sembrava procedere regolarmente, tanto che era stato trasferito in una struttura per la riabilitazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Tony Dallara morto per un virus respiratorio dopo l'operazione al femore, denuncia della figlia: "Valuteremo"La figlia di Tony Dallara ha annunciato che il cantante è deceduto a causa di un virus respiratorio, dopo un’operazione al femore che si era svolta senza complicazioni.

Tony Dallara, lo sfogo della figlia: «Papà si è aggravato in ospedale durante le feste, ci dicevano "ha 89 anni"». Eleonora Daniele sconvoltaVenerdì scorso, il mondo della musica italiana ha detto addio a Tony Dallara, figura di spicco degli anni ’60, morto all’età di 89 anni.

