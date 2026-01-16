La Milano di Tony Dallara | il Santa Tecla l’atelier per dipingere la casa all’Arco della Pace e gli ultimi concerti alla Arlati

Milano, 16 gennaio 2026 – La città di Tony Dallara rivela alcuni dei suoi luoghi più significativi, come il Santa Tecla, l’atelier dedicato alla pittura, la casa all’Arco della Pace e gli ultimi concerti alla Arlati. Questi spazi rappresentano tappe importanti della vita e della carriera del cantante, simbolo della musica italiana degli anni ’60, tra ricordi e tradizione.

Milano, 16 gennaio 2026 – La sua “Romantica” è una delle canzoni simbolo degli anni ‘60, vincitrice del Festival di Sanremo proprio nell’anno iniziale della decade che segno il boom e la rinascita del nostro Paese su vari fronti. Il mondo dello spettacolo dice addio a Tony Dallara, popolare e prolifico cantante e autore, con una carriera lunga oltre 60 anni. Aveva 89 anni. Il legame con Milano. Nativo di Campobasso, Tony Dallara cresce sin dall’infanzia a Milano. È figlio di un ex corista della Scala, il milanese Battista Lardera, e della governate di una facoltosa famiglia meneghina originaria – lei – di Campobasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

