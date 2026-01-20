Tir della salute Screening in piazza
Il Tir della salute offre un’occasione di screening gratuito in piazza, promuovendo la prevenzione e il monitoraggio dello stato di salute. In un contesto in cui la povertà sanitaria coinvolge un numero crescente di persone, questa iniziativa rappresenta un supporto importante per la comunità, facilitando l’accesso a servizi di prevenzione senza costi aggiuntivi, anche in aree come la Valtellina.
Un’opportunità da non lasciarsi scappare, in tempi nei quali la cosiddetta " povertà sanitaria " rende per una fascia sempre più ampia della popolazione un lusso curarsi e la prevenzione, addirittura, una spesa il più delle volte non affrontabile anche in Valtellina. E così è stato. Più di cinquanta persone si sono prenotate attraverso l’applucazione dell’ Ospedale Niguarda “Appycare“, le altre pazientemente in fila, per l’intera giornata di ieri, in piazza Campello lungo la rampa che dava accesso al Truck della Salute. Si tratta di un tir lungo 11 metri, totalmente ristrutturato e rigenerato dai Vigili del Fuoco e allestito dagli specialisti di Niguarda dov’era possibile sottoporsi gratuitamente a screening di tipo cardiologico, reumatologico, diabetologico, urologico e nutrizionale, oltre a ricevere consulenze sulle patologie legate alla medicina in alta quota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tutela della salute degli operatori della Polizia Municipale: screening gratuiti sulle patologie tiroideePer promuovere la salute degli operatori della Polizia Municipale, si è svolto uno screening gratuito dedicato alle patologie tiroidee presso il comando di via Santa Colomba.
