Thuram prima di Inter-Arsenal | Per vincere serve la squadra

Prima di Inter-Arsenal, Marcus Thuram sottolinea l’importanza del lavoro di squadra per raggiungere la vittoria. Nel Matchday Programme, il calciatore apre un dialogo sincero sul valore della collaborazione e sulla concentrazione necessaria per affrontare una sfida così importante. Le sue parole riflettono l’approccio concreto e realistico che caratterizza la preparazione dell’Inter in questa notte europea al Meazza.

Nel Matchday Programme della sfida di questa sera al Meazza, Marcus Thuram apre il suo mondo e fissa le priorità in vista della notte europea. " Per raggiungere ogni obiettivo c'è sempre bisogno della squadra ", è la lezione più importante che il calcio gli ha lasciato. Un concetto che torna anche quando parla del complimento che lo rende più orgoglioso: " Quando mi dicono che sono un buon compagno e che riesco a portare gioia nello spogliatoio ". C'è poi il tratto distintivo che lo accompagna da sempre. " Il mio sorriso. Sorridere aiuta a capire e conoscere subito le persone. Ho iniziato per divertimento con gli amici; oggi è un lavoro, con partite che contano, ma resta passione.

Inter-Arsenal, Chivu sceglie la forza: tornano Bastoni e ThuramL’Inter si prepara alla sfida contro l'Arsenal, optando per una formazione rafforzata con il ritorno di Bastoni e Thuram.

