Inter-Arsenal Chivu sceglie la forza | tornano Bastoni e Thuram

L’Inter sceglie la strada della forza per la notte europea più attesa. Contro l’ Arsenal, i nerazzurri scenderanno in campo con la miglior formazione possibile, decisi a sfruttare un appuntamento che può pesare in modo concreto sul cammino in Champions League. La sfida di questa sera rappresenta uno snodo diretto per restare nel gruppo delle prime otto e puntare all’accesso immediato al turno successivo. Chivu rilancia i titolari. Le indicazioni della vigilia portano verso scelte nette. Cristian Chivu è orientato a ripristinare l’ossatura principale della squadra, rispetto all’ultima uscita di campionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

