Chivu sull’Inter | Serve equilibrio per poter vincere Voglio credere che questa squadra possa…
Chivu: «All’Inter serve equilibrio, sappiamo restare in piedi anche nelle tempeste» Alla vigilia di Inter–Kairat Almaty, sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa insieme a Carlos Augusto. L’allenatore dell’Inter ha affrontato numerosi temi, dal momento della squadra alla gestione del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Chivu predica calma: “Serve equilibrio”. Poi l’annuncio sulle condizioni di Thuram - Cristian Chivu commenta a caldo il netto successo della sua Inter contro lo Slavia Praga: le dichiarazioni nel post partita L’Inter travolge lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League. Da calciomercato.it
Inter, Chivu: “Serve lo stesso atteggiamento avuto col Torino. Calhanoglu? È pronto a dare un contributo importante” - La conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, prima del match contro l’Udinese. Da gianlucadimarzio.com