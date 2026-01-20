CD Projekt RED ha comunicato le vendite ufficiali dei primi due capitoli di The Witcher, fornendo dati precisi sul successo commerciale della serie prima dell’uscita di The Witcher 3. Questi numeri riflettono l’interesse crescente e la solidità del franchise, ponendo le basi per il successo internazionale della saga nel corso degli anni.

CD Projekt RED ha svelato le vendite ufficiali dei primi due capitoli di The Witcher, offrendo uno sguardo chiaro sulle basi commerciali della celebre saga prima dell’esplosione globale del terzo episodio. I dati sono stati condivisi direttamente dal co-CEO Micha? Nowakowski attraverso i social. Si tratta di numeri attesi da anni, mai comunicati in modo esplicito dallo studio. Le cifre confermano che il successo della serie non è nato dal nulla. Secondo quanto dichiarato da Nowakowski (grazie a ComicBook ), The Witcher ha venduto 10 milioni di copie a livello mondiale, mentre The Witcher 2: Assassins of Kings ha raggiunto quota 15 milioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Witcher, CD Projekt RED svela le vendite dei primi due capitoli

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha svelato un segreto sugli ascensoriCD Projekt RED ha recentemente condiviso una novità sugli ascensori di Cyberpunk 2077, svelando un dettaglio che potrebbe modificare la percezione di questi elementi di gioco.

Cyberpunk 2077: CD Projekt RED ha fatto rimuovere la VR ModeCD Projekt RED ha deciso di rimuovere la modalità VR non ufficiale di Cyberpunk 2077, interrompendo uno dei progetti amatoriali più noti associati al gioco.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le vendite dei primi due The Witcher sono state svelate da CD Projekt RED: sono più di quanto potreste pensare; The Witcher, CD Projekt RED svela le vendite dei primi due capitoli; Nuovo DLC di The Witcher 3, previsioni tra nostalgia e addii; The Witcher 4 Gameplay Reveal: CD Projekt Red Nuovo Showcase.

The Witcher, CD Projekt RED svela le vendite dei primi due capitoli - CD Projekt RED ha svelato le vendite ufficiali dei primi due capitoli di The Witcher, offrendo uno sguardo chiaro sulle basi commerciali della celebre saga prima dell’esplosione globale del terzo epis ... msn.com

CD Projekt Red says the Witcher games have sold over 85 million copies as new expansion rumors grow - Nowakowski made the reveal on X when responding to a post listing the most successful Polish video games, which was put together by Micha? Król. techspot.com

CD Projekt RED ha svelato le vendite ufficiali dei primi due capitoli di The Witcher, ed i numeri sono molto alti. (Trovate il link della notizia nel primo commento) facebook

Le vendite dei primi due The Witcher sono state svelate da CD Projekt RED: sono più di quanto potreste pensare x.com