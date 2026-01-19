Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED ha fatto rimuovere la VR Mode

CD Projekt RED ha deciso di rimuovere la modalità VR non ufficiale di Cyberpunk 2077, interrompendo uno dei progetti amatoriali più noti associati al gioco. La scelta ha suscitato attenzione tra i fan e gli appassionati di realtà virtuale, segnando un cambiamento nella gestione delle modifiche non autorizzate. Questa mossa evidenzia l'importanza di rispettare le linee guida ufficiali e le politiche di sviluppo del titolo.

CD Projekt RED ha fatto rimuovere la celebre VR Mode non ufficiale di Cyberpunk 2077, ponendo fine a uno dei progetti amatoriali più apprezzati legati al gioco. La decisione è arrivata tramite una richiesta formale di rimozione DMCA, che ha costretto il modder Luke Ross a eliminare ogni riferimento e distribuzione della mod. Ovviamente la notizia ha colto di sorpresa la community, soprattutto perché il progetto era disponibile da anni senza apparenti problemi, con questo episodio che segna un cambio netto di posizione da parte dell’editore polacco, sollevando nuove domande sul futuro del modding a pagamento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

