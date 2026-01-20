The Merchant of Venice apre la rassegna annuale Shakespeare 2026

“The Merchant of Venice” apre la rassegna Shakespeare 2026 al Teatro Satiro OFF di Verona. La stagione si svolge dal 22 al 25 gennaio 2026, con rappresentazioni previste in diverse fasce orarie. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire l’opera di William Shakespeare in un contesto teatrale dedicato, offrendo al pubblico un momento di riflessione e di scoperta della drammaturgia classica.

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) The Merchant of Venice inaugura Shakespeare 2026 al Teatro Satiro OFF. Dal 22 al 24 gennaio 2026 alle ore 19:45 e domenica 25 gennaio alle ore 17:00 presso il Teatro Satiro OFF, Vicolo Satiro 8, 37121 Verona. Shakespeare 2026 si apre in occasione del Giorno della Memoria con la messa in scena di The Merchant of Venice al Teatro Satiro OFF di Verona, spettacolo di punta della compagnia teatrale d’ispirazione internazionale Casa Shakespeare. Shakespeare 2026 è la rassegna annuale di teatro, incontri e cultura che mette in luce la città di Verona attraverso gli occhi di Shakespeare, creando un dialogo vivo tra tradizione e contemporaneità.🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: La rassegna "Not Only For Kids" apre il 2026 con un’improvvisazione collettiva

Leggi anche: Teatro Mascheranova, la rassegna "Catalisi" apre con "Mosca Cieca"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Le avventure di Don Chisciotte e Sancho Panza al Teatro S. Teresa.

The Merchant of Venice si apre ai mercati asiatici e celebra i 1600 anni di Venezia - In occasione del lancio mondiale della nuova fragranza Vinegia 21, un omaggio alla città di Venezia nellanno del suo 1600° anniversario, Marco Vidal, CEO del brand The Merchant of Venice e ... it.fashionnetwork.com

The Merchant of Venice apre a Milano - The Merchant of Venice apre a Milano, nel quartiere Brera, ormai anche conosciuto come il quadrilatero delle profumerie di nicchia. Quello si Milano è il quinto negozio di marca della profumeria ... milanolife.it

Shakespeare 2026di Casa Shakespeare si apre in occasione del Giorno della Memoria con la messa in scena di The Merchant of Venice al Teatro Satiro OFF di Verona, spettacolo di punta della nostra compagnia teatrale d’ispirazione internazionale. 22 ge - facebook.com facebook