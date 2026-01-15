La rassegna Not Only For Kids apre il 2026 con un’improvvisazione collettiva

15 gen 2026

Domenica 18 gennaio alle ore 17.00 torna la rassegna “Not Only For Kids”, la sezione dedicata ai più giovani del Centro, con lo spettacolo All’improvviso. Narrazione in musica, di e con Fabrizio Pallara, in scena nell’auditorium del Centro Candiani di Mestre.I piccoli spettatori verranno avvolti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

