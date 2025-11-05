Teatro Mascheranova la rassegna Catalisi apre con Mosca Cieca
Appuntamento con lo spettacolo "Mosca Cieca", che inaugura la stagione teatrale “Catalisi” 202526, al Teatro Mascheranova di Pontecagnano. Le rappresentazioni sono in programma per sabato 8 novembre alle 20:30 e domenica 9 novembre alle 19:00.Lo spettacolo, diretto da Athos Mion, vede in scena. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
