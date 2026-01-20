Test salivari antidroga scattano i controlli sulle strade di Parma

A Parma sono stati avviati i controlli antidroga tramite test salivari, in conformità alle recenti modifiche del Codice della strada. Questi strumenti consentono di verificare in modo rapido e non invasivo l’uso di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza stradale e prevenire incidenti, garantendo un controllo più efficace sulle strade della città.

