Test salivari antidroga scattano i controlli sulle strade di Parma

A Parma sono stati avviati i controlli antidroga tramite test salivari, in conformità alle recenti modifiche del Codice della strada. Questi strumenti consentono di verificare in modo rapido e non invasivo l’uso di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza stradale e prevenire incidenti, garantendo un controllo più efficace sulle strade della città.

Sono entrati in funzione anche a Parma i test salivari antidroga previsti dalle recenti modifiche al Codice della strada. Dopo una fase di sperimentazione tecnica e l’arrivo dei dispositivi necessari al loro utilizzo, la polizia locale ha iniziato a impiegarli durante i controlli su strada.Gli.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

