Test salivari antidroga scattano i controlli sulle strade di Parma
A Parma sono stati avviati i controlli antidroga tramite test salivari, in conformità alle recenti modifiche del Codice della strada. Questi strumenti consentono di verificare in modo rapido e non invasivo l’uso di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza stradale e prevenire incidenti, garantendo un controllo più efficace sulle strade della città.
Sono entrati in funzione anche a Parma i test salivari antidroga previsti dalle recenti modifiche al Codice della strada. Dopo una fase di sperimentazione tecnica e l’arrivo dei dispositivi necessari al loro utilizzo, la polizia locale ha iniziato a impiegarli durante i controlli su strada.Gli.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Controlli straordinari dei carabinieri, scattano tre denunce sulle strade. Ma anche giovani sorpresi con hashish nei parchi
Leggi anche: 'Aspettando la befana', test salivari e capillari hiv e sifilide
NOVITA' 2026 TEST PERMEABILITA' INTESTINALE CON ZONULINA CON O SENZA GUT SCREENING TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 90 O 180 ALIMENTI TEST PROFILO METABOLICO DEGLI ACIDI ORGANICI TEST INTERLEUCHINE SALIVARI - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.