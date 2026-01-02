' Aspettando la befana' test salivari e capillari hiv e sifilide

Il 5 gennaio, presso la sede del CAF SI.NA.L.P. in Via Abate Gimma 255/a a Bari, i volontari del CAMA offriranno test salivari e capillari per HIV e sifilide. L'appuntamento, che si svolgerà a partire dalle ore 17, rappresenta un’opportunità per verificare gratuitamente e in modo semplice lo stato di salute. Un momento di attenzione e prevenzione in attesa della Befana.

A Varco Notar Ercole di Sassano: “Aspettando la Befana” fra tradizione e divertimento per tutti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.