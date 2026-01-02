' Aspettando la befana' test salivari e capillari hiv e sifilide
Il 5 gennaio, presso la sede del CAF SI.NA.L.P. in Via Abate Gimma 255/a a Bari, i volontari del CAMA offriranno test salivari e capillari per HIV e sifilide. L'appuntamento, che si svolgerà a partire dalle ore 17, rappresenta un’opportunità per verificare gratuitamente e in modo semplice lo stato di salute. Un momento di attenzione e prevenzione in attesa della Befana.
Lunedì 5 Gennaio, i volontari del CAMA, presso la sede del CAF SI.NA.L.P. in Via Abate Gimma 255a a Bari, dalle ore 17.30 alle 19.30 (ultimo test), per promuovere la consapevolezza del proprio stato sierologico tra la popolazione, offriranno, a chiunque vorrà, test capillari HIVSIFILIDE a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
