Controlli straordinari dei carabinieri scattano tre denunce sulle strade Ma anche giovani sorpresi con hashish nei parchi

Forlitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' di tre denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri della Compagnia di Forlì e dai militari della Squadra di intervento operativo del Sesto battaglione ‘Toscana’ nelle aree del centro storico e delle zone limitrofe solitamente frequentate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

