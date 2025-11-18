Controlli straordinari dei carabinieri scattano tre denunce sulle strade Ma anche giovani sorpresi con hashish nei parchi

E' di tre denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri della Compagnia di Forlì e dai militari della Squadra di intervento operativo del Sesto battaglione ‘Toscana’ nelle aree del centro storico e delle zone limitrofe solitamente frequentate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

