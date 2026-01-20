Terremoto oggi in Valle d'Aosta scossa di magnitudo 3.3 | epicentro a Valtournenche avvertita dalla popolazione

Oggi, martedì 20 gennaio, alle 21.21, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Valle d'Aosta, con epicentro a circa 8 km a nord-est di Valtournenche. L'evento è stato avvertito dalla popolazione, secondo quanto comunicato dall'INGV. La situazione è sotto monitoraggio e non sono stati segnalati danni significativi.

