Terremoto oggi in Valle d'Aosta scossa di magnitudo 3.3 | epicentro a Valtournenche avvertita dalla popolazione
Oggi, martedì 20 gennaio, alle 21.21, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Valle d'Aosta, con epicentro a circa 8 km a nord-est di Valtournenche. L'evento è stato avvertito dalla popolazione, secondo quanto comunicato dall'INGV. La situazione è sotto monitoraggio e non sono stati segnalati danni significativi.
Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 oggi, martedì 20 gennaio, alle 21.21 in Valle d'Aosta. Secondo l'INGV, l'epicentro è stato localizzato 8 km a nord-est di Valtournenche. Avvertita dalla popolazione ma non risultano danni.🔗 Leggi su Fanpage.it
