Terremoto oggi ad Aosta scossa di magnitudo 3.4 a La Thuile | avvertita dalla popolazione

Oggi alle 07:28, a La Thuile, Aosta, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4, rilevata dall'Ingv. L’evento è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni. La sequenza sismica rientra nelle attività naturali della regione e viene monitorata costantemente dalle autorità competenti.

Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 07:28 di oggi, lunedì 12 gennaio, dall'Ingv con epicentro a La Thuile (Aosta): paura per la popolazione che l'ha avvertita, non ci sono danni.

