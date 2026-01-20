Terremoto | costa garganica ancora una lieve scossa Nel pomeriggio

Nel pomeriggio di oggi, alle 15:38, si è verificata una lieve scossa di terremoto sulla costa garganica, con una magnitudo di 2,7. Sebbene meno intensa rispetto ai recenti eventi sismici, l’episodio ha ricordato la presenza di attività sismica nella zona. Non si registrano danni o conseguenze significative, ma è importante monitorare eventuali aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Alle 15,38 il lieve sisma. Per la verità in po’ meno lieve rispetto ai più recenti. Oggi pomeriggio è stato di magnitudo 2,7. Epicentro in mare Adriatico, costa garganica, a dodici chilometri da San Nicandro Garganico e a tredici da Lesina. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Terremoto: costa garganica, ancora una lieve scossa Nel pomeriggio Terremoto: costa garganica, lieve scossa a tarda sera Magnitudo 2,6Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 22:58 sulla costa garganica, con epicentro nel mare Adriatico, a circa dodici chilometri da Lesina. Leggi anche: Terremoto nel Foggiano: prima scossa dell'anno lungo la costa garganica Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Speciale 2025, un anno di terremoti; Sismicità in Italia: oltre 15 mila i terremoti registrati dalla rete INGV in Italia nel 2025. Terremoto oggi, 20 giugno 2025 Costa Garganica M 2.4/ Ultime Ingv: sciame in Puglia, due scosse a Tarzo (TV) - Terremoto oggi, 20 giugno 2025: sequenza sismica in provincia di Foggia e due scosse nel Trevigiano, nessun danno, monitoraggio in corso in entrambe le zone Un terremoto oggi si è verificato nella ... ilsussidiario.net GARGANO TERREMOTO Gargano, scossa di terremoto a 14 km da Lesina e San Nicandro - Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è stato registrato ieri, mercoledì 14 gennaio, alle 21.43, lungo la costa garganica ... statoquotidiano.it Terremoto M. 5.1 nello Jonio, al Sud Italia una delle scosse più forti da 40 anni! E sul Ponte… +++ MESSINA, NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO NEL TIRRENO: PAURA TRA NEBRODI E COSTA, GENTE IN STRADA +++ - facebook.com facebook Terremoto sul Gargano: nuova scossa sulla costa tra Lesina e San Nicandro x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.