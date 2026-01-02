Terremoto nel Foggiano | prima scossa dell' anno lungo la costa garganica

Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato rilevato dalla Sala Sismica Ingv di Roma lungo la costa garganica nel Foggiano. Si tratta della prima scossa significativa dell’anno in questa zona, senza segnalazioni di danni o conseguenze particolari. La comunità locale resta in attesa di eventuali aggiornamenti e monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato dalla Sala Sismica Ingv di Roma lungo la costa garganica. Il sisma è stato rilevato alle 21.31 del 1° gennaio, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9308, 15.4772 ad una profondità di 5 km, e a circa 12 km lineari dal Comune di San Nicandro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

