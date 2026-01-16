Terni progetto ‘Cittadella della giustizia’ | Degrado urbano e macro area esposta Fare chiarezza
Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Terni, è stata presentata un’interrogazione riguardante il progetto ‘Cittadella della giustizia’. I consiglieri Spinelli, Patalocco, Gubbiotti e Di Girolamo hanno chiesto chiarimenti su problemi di degrado urbano e sulla condizione della macro area interessata. L’obiettivo è fare luce sulla situazione attuale e valutare eventuali interventi per migliorare la qualità del contesto e la sicurezza.
Una interrogazione sottoscritta da Pierluigi Spinelli, Leonardo Patalocco, Emidio Gubbiotti e Michele Di Girolamo è stata presentata sulla ‘Cittadella della giustizia’ nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. Gli esponenti del Pd locale si sono rivolti alla maggioranza per chiedere chiarimenti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
