Terni progetto ‘Cittadella della giustizia’ | Degrado urbano e macro area esposta Fare chiarezza

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Terni, è stata presentata un’interrogazione riguardante il progetto ‘Cittadella della giustizia’. I consiglieri Spinelli, Patalocco, Gubbiotti e Di Girolamo hanno chiesto chiarimenti su problemi di degrado urbano e sulla condizione della macro area interessata. L’obiettivo è fare luce sulla situazione attuale e valutare eventuali interventi per migliorare la qualità del contesto e la sicurezza.

