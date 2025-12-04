Terni chiusa per 30 giorni attività commerciale | locale segnalato per spaccio ed episodi di violenza

La Questura di Terni ha disposto la sospensione per 30 giorni di un’attività commerciale in via Eugenio Chiesa, ritenuta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.?Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, fin dall’apertura, il locale si è rivelato un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, chiusa per 30 giorni attività commerciale: locale segnalato per spaccio ed episodi di violenza

