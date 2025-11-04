Sequestro telefonini a Nisida | agente minacciato di morte da un detenuto che sta scontando una pena per omicidio

Continuano i sequestri di telefonini nell’IPM di Nisida. La denuncia arriva dal SAPPE, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che, per voce di Sabatino De Rosa, viceresponsabile della Campania per il settore minorile, rende noto che nella giornata di sabato, gli agenti in servizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

