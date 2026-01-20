Tempesta solare colpisce la Terra | è la più forte degli ultimi 23 anni

Una potente tempesta solare ha colpito la Terra, raggiungendo il livello 4 su una scala fino a 5. È la più intensa degli ultimi 23 anni, dall’evento di ottobre 2003 noto come

Una tempesta solare (o geomagnetica) così forte non si registrava dall'ottobre 2003 quando, all'epoca, si parlò di "tempesta di Halloween": si tratta del livello 4 su una scala che va fino a 5 iniziata nella giornata di lunedì 19 gennaio e che proseguirà per tutte le 24 ore di martedì 20 gennaio prima di perdere gradualmente di intensità. Cosa è successo. Oltre a problematiche già registrate alle reti elettriche e ai sistemi satellitari ha dato vita a spettacolari aurore boreali visibili anche dal nostro Paese, dunque a latitudini molto insolite. Fenomeni così forti sono abbastanza rari e sono logicamente legati all'attività del Sole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

