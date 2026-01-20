Tempesta solare colpisce la Terra è la più potente degli ultimi 20 anni | e l’aurora boreale illumina i cieli

Una tempesta solare di forte intensità sta interessando la Terra, risultando la più potente degli ultimi vent’anni, secondo il Space Weather Prediction Center del National Weather Service. Questo fenomeno ha causato l’illuminazione dei cieli con l’aurora boreale, un evento naturale che si verifica in presenza di intense attività solari. La situazione richiede attenzione, ma al momento non sono state segnalate conseguenze significative per le attività umane.

(Adnkronos) – Una potente tempesta solare sta colpendo la Terra, la più violenta degli ultimi vent’anni, secondo quanto comunicato dallo Space Weather Prediction Center del National Weather Service. L’evento, di eccezionale intensità, ha raggiunto il livello S4 (grave) sulla scala ufficiale stabilita dall’agenzia, sufficiente per produrre spettacolari aurore boreali in tutto il nord Italia. L’origine dell’evento è una espulsione di massa coronale (CME) verificatasi sul Sole il 18 gennaio, una gigantesca nube di plasma e particelle cariche diretta verso la Terra. Il suo impatto con la magnetosfera terrestre potrebbe provocare disturbi alle comunicazioni satellitari, ai sistemi GPS e alle reti elettriche, oltre ad aumentare la probabilità di aurore boreali visibili anche a latitudini insolitamente basse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

