La più grande Tempesta Solare degli ultimi anni sta colpendo la Terra e creerà aurore boreali

Una potente tempesta solare di livello 4 su 5 ha recentemente interessato la Terra, generando effetti sulla nostra ionosfera. Questa intensa attività solare potrebbe provocare aurore boreali visibili in alcune regioni del mondo. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere eventuali impatti sulle comunicazioni e sui sistemi tecnologici.

Una forte tempesta solare ha colpito la Terra nelle scorse ore. Si tratta di una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5. Proseguirà nelle prossime ore e si indebolirà nel corso della giornata. Secondo i meteorologi dello U.S. Space Weather Prediction Center ( Swpc ) la tempesta solare potrebbe causare interruzioni alle rete elettriche e satellitari, oltre a creare aurore boreali. Secondo il meteorologo Shawn Dahl l’attuale tempesta è stata innescata da «una forte eruzione solare verificatasi ieri», 19 gennaio. Solar Radiation Storm. «È in corso una tempesta di radiazioni solari di grado S4: si tratta della più grande tempesta di radiazioni solari degli ultimi 20 anni », ha scritto lo SWPC su X.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Cosa sta succedendo con la tempesta solare e perché non dobbiamo preoccuparci (ma goderci le aurore boreali) L'eclissi solare più lunga degli ultimi 100 anni ha una data e non potete perdervelaTra meno di due anni si verificherà l'eclissi solare totale più lunga degli ultimi 100 anni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Tempesta geomagnetica G4, è attualmente in corso una tempesta di radiazioni solari di grado S4, la più grande degli ultimi 20 anni. L'ultima volta che sono stati osservati livelli di S4 è stato nell'ottobre 2003. Occasione persa per gran parte del nostro Paese, a - facebook.com facebook

