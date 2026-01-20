Telefonata dell' ex inguaia Marco Accetti per il caso Orlandi parliamo di quello che vuoi fare con Emanuela

Nel 1997, un'intercettazione rivela una conversazione tra Marco Accetti e un interlocutore, in cui si menziona Emanuela Orlandi e le sue prospettive future. Questa registrazione potrebbe rappresentare un elemento chiave nel caso, offrendo nuovi spunti di indagine sulla scomparsa della giovane. La vicenda, ancora irrisolta, continua a suscitare interesse e a mantenere alta l'attenzione su uno dei misteri più intricati degli ultimi decenni.

Un altro dettaglio accosta Marco Fassoni Accetti alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta dell'intercettazione telefonica di una conversazione avvenuta nel 1997 tra il fotografo romano, entrato a gamba tesa nella vicenda nel 2013 dopo essersi presentato come sequestratore della 15enne, e la sua convivente di allora Ornella Carnazza. Tra i due si avvertirebbe un pungente dissapore dovuto all'affidamento della loro figlia di cinque anni. I toni del dialogo raggiungono il culmine quando la donna esclama: "Adesso io comincerò a raccontare per telefono tutte le cose di una certa ragazza", poi precisa: "Parliamo di Emanuela Orlandi e di quello che vuoi fare con lei?".

