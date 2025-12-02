Teatro Regio di Capitanata stagione 2025-2026 | in scena la Compagnia Teatrale Santagatese con ‘Quand’ è brutt a rè cund’

Nuovo appuntamento della stagione 2025-2026 del Teatro Regio di Capitanata. Sul palco del teatro di via Guglielmi andrà in scena sabato 6 e domenica 7 dicembre la commedia brillante in 2 atti in vernacolo con testo e regia di Lidia delle Noci dal titolo ‘Quand’ è brutt a rè cund’. Il sipario è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Al Teatro Regio di Torino dal 5 al 14 dicembre 2025 il Balletto del Teatro Nazionale di Praga presenta Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev nella coreografia di John Cranko. sguardisutorino.blogspot.com/2025/12/al-tea… @TeatroRegio #teatroregio #teatro Vai su X

E il primo gennaio concerto di musica classica al Teatro Regio - facebook.com Vai su Facebook

Teatro Regio di Capitanata, stagione 2025-2026: in scena la Compagnia Teatrale Santagatese con ‘Quand’ è brutt a rè cund’ - Sul palco del teatro di via Guglielmi andrà in scena sabato 6 e domenica 7 dicembre la commedia brillante in 2 atti in verna ... Segnala foggiatoday.it

Teatro Regio di Capitanata, stagione 2025-2026: in scena 'Malefica' della Compagnia Mag - Prende ufficialmente il via la stagione del Teatro Regio di Capitanata dedicata alle famiglie. Scrive foggiatoday.it

Rosso come l’animo umano, il teatro Regio presenta la stagione 2025-2026 - Rosso come il sangue di Macbeth, rosso come la passione di Romeo e Giulietta, rosso come la violenza di Scarpia, rosso come la ghigliottina che attende le Carmelitane: si intitola “Rosso” la stagione ... Secondo torino.repubblica.it

Al via la stagione delle famiglie del Teatro Regio con Hansel e Gretel - Hänsel e Gretel inaugura la stagione per famiglie: Il prossimo appuntamento è con “Pierino e il lupo” di Sergej Prokof'ev, spettacolo consigliato a partire dai cinque anni, in programma sabato 10 ... Lo riporta rainews.it