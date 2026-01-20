La gestione della TARI e delle riscossioni coattive è un tema di grande attualità. Recenti interrogazioni e decisioni giudiziarie sollevano dubbi sulla trasparenza e affidabilità dei soggetti coinvolti. In questo articolo analizziamo i passaggi chiave, le criticità e le implicazioni di un procedimento che riguarda direttamente cittadini e amministrazioni pubbliche.

Tempo di lettura: 4 minuti “Considerato che la Commissione giudicatrice aveva proposto, per l’aggiudicazione del Servizio di Gestione ordinaria della tassa sui rifiuti e quello di riscossione coattiva, la società SOGET SpA con sede in Pescara, circa due mesi fa inoltravo un’interrogazione all’Assessore alle Finanze con cui chiedevo di sapere se era stata valutata la circostanza che tale società, che aveva già espletato tale servizio per il Comune di Benevento, aveva all’epoca notificato moltissimi pignoramenti e preavvisi di fermo amministrativo per violazioni risalenti a molti anni prima e quindi, praticamente, prescritte”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - TARI e riscossioni coattive, De Stasio: “Ma possiamo davvero fidarci?”

Risposte sponsorizzate su ChatGPT: possiamo davvero fidarci dei consigli dell’IA?Le risposte sponsorizzate su ChatGPT sollevano interrogativi sulla neutralità e l’affidabilità delle informazioni fornite dall’IA.

Leggi anche: Caso Sangiuliano: Ruotolo,'non possiamo fidarci di Garante privacy, puntata Report vada in onda'

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Avvisi di accertamento IMU e TARI e riscossione coattiva; La Legge di Bilancio 2026 e le principali novità in materia di finanza locale; Gli evasori della Tari: ad Asti il 20% non paga e in cassa mancano 18 milioni; Ad Asti la Tari più cara del Piemonte. Ed è boom di evasione.

Dall’Imu alla Tari a Policoro scatta la riscossione coattiva per gli evasori cronici - Dopo il richiamo della Corte dei conti. Gli anni sono quelli del 2017, 2018 e 2019. Oggi seduta di consiglio comunale POLICORO - C’è preoccupazione tra i cittadini di Policoro, che per varie ragioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Benevento, Tari e riscossione tributi: la gestione resta ai privati - Bollettini Tari, tasse sul commercio e cartelle esattoriali restano in mani private per i prossimi cinque anni. Il Comune non cambia rotta e si affida ancora a un operatore esterno per la gestione ... ilmattino.it

L’assessore Traini ribatte alle accuse di Petrini: «La caccia agli evasori sta funzionando. A Porto Sant'Elpidio riscossioni raddoppiate su Imu e Tari» - facebook.com facebook