Caso Sangiuliano | Ruotolo' non possiamo fidarci di Garante privacy puntata Report vada in onda'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Ci provano in tutti i modi a bloccare Report. Mi auguro che vada in onda su Raitre, stasera, come previsto e che il tentativo di bloccare la messa in onda sia vano. Come possiamo fidarci di un'Autorità di garanzia dopo le anticipazioni della puntata di Report? No, non possiamo fidarci. Ogni sentenza, ogni provvedimento dell'Autorità per la Privacy sarà da oggi segnato da un'ombra: non sapremo più se le decisioni sono state prese nel pieno della trasparenza e dell'indipendenza, o dopo essersi consultati con il partito di riferimento —in questo caso Fratelli d'Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Sangiuliano: Ruotolo,'non possiamo fidarci di Garante privacy, puntata Report vada in onda'

