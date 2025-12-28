Risposte sponsorizzate su ChatGPT | possiamo davvero fidarci dei consigli dell’IA?
Le risposte sponsorizzate su ChatGPT sollevano interrogativi sulla neutralità e l’affidabilità delle informazioni fornite dall’IA. OpenAI ha introdotto contenuti sponsorizzati, trasformando il chatbot in un elemento dell’economia digitale. Questa evoluzione invita a riflettere sulla trasparenza e sulla possibile influenza commerciale nelle risposte, sottolineando l’importanza di un uso critico e consapevole di queste tecnologie.
