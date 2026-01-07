Brigitte Bardot è morta di cancro | Negli ultimi mesi diceva Sono stufa voglio andarmene

Brigitte Bardot è venuta a mancare a causa di un cancro, come confermato dal marito in un’intervista al settimanale Paris Match. L’attrice, figura iconica del cinema francese, aveva espresso negli ultimi mesi un senso di stanchezza e il desiderio di concludere la sua vita. La notizia suscita riflessioni sulla sua carriera e sul suo impatto culturale, lasciando un ricordo duraturo nel panorama artistico e sociale.

Brigitte Bardot è morta di cancro. Lo ha rivelato il marito dell’attrice in un’intervista al settimanale Paris Match. «Ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro, che alla fine le ha tolto la vita», ha spiegato Bernard d’Ormale nell’intervista. L’uomo non ha spiegato di quale tipo di cancro soffrisse Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre scorso all’età di 91 anni e i cui funerali si terranno oggi, mercoledì 7 gennaio, a Saint-Tropez, in Francia. La confessione al marito: «Sono stufa». Nell’intervista al settimanale Paris Match, d’Ormale ha raccontato che Brigitte Bardot era rimasta fortmente indebolita dai due interventi chirurgici per rimuovere il cancro e che, soprattutto nell’ultimo periodo, soffriva di un forte mal di schiena, che le avrebbe tolto anche la voglia di vivere. 🔗 Leggi su Open.online

