Tangenziale di Tirano L’apertura olimpica è prevista a metà

La tangenziale di Tirano aprirà solo a metà, a causa di complessità sotterranee emerse durante il sopralluogo con vari rappresentanti istituzionali. La piena apertura non sarà possibile prima dell'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina, prevista a metà mese. La decisione deriva da problemi tecnici riscontrati nel cantiere, che hanno richiesto ulteriori verifiche e interventi.

La tangenziale di Tirano aprirà solo a metà. Dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina sul cantiere della cosiddetta variante, alla presenza del commissario di Governo Nicola Prisco, di Eutimio Mucilli per Anas, del responsabile della Struttura Territoriale Lombardia Matteo Castiglioni, dell’assessore regionale Massimo Sertori e del sindaco di Tirano Stefania Stoppani, le cose sono chiare: "Alla luce delle complessità riscontrate in sotterraneo, non sarà possibile l’apertura completa della variante per l’avvio di Milano–Cortina – si legge in un comunicato Anas -. È stata quindi condivisa un’ apertura parziale di circa 3,3 km, dalla rotatoria di Villa di Tirano allo svincolo per la zona industriale. Ilgiorno.it La variante di Tirano e il cantiere olimpico diventato un caso: per la tangenziale apertura (parziale) di 3,3 km - Sopralluogo in Valtellina, Anas: massimo impegno, al lavoro 250 tra operai e tecnici impegnati sette giorni su sette. msn.com

